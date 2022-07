Caldo torrido e siccità in Francia, Spagna, Italia, Portogallo: devastante il bilancio degli incendi (Di domenica 17 luglio 2022) - L'emergenza riguarda mezza Europa, complice l'afa, il vento e spesso la mano dell'uomo. Da domani previsti oltre 40 gradi in Danimarca e Gran Bretagna. In Italia il picco mercoledì Leggi su tg.la7 (Di domenica 17 luglio 2022) - L'emergenza riguarda mezza Europa, complice l'afa, il vento e spesso la mano dell'uomo. Da domani previsti oltre 40 gradi in Danimarca e Gran Bretagna. Inil picco mercoledì

euronewsit : Incendi in Portogallo, Spagna, Francia e Italia. Colpa del caldo torrido e della siccità - Attesa123 : RT @TorinoNews24: Torino - Il caldo torrido continua, la frutta 'cuoce' sugli alberi - E' emergenza per le alte temperature... https://t.co… - launellGb : Felixtowe. Sono scappata dalla città per evitare i prossimi due giorni di caldo torrido. - TorinoNews24 : Torino - Il caldo torrido continua, la frutta 'cuoce' sugli alberi - E' emergenza per le alte temperature... - giuslillo : Sprecare tutte quelle lacrime sotto il caldo torrido del Circo Massimo. Abbondano frasi di fanciulle accaldate, pre… -