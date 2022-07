Caldara allo Spezia: c’è il comunicato UFFICIALE (Di domenica 17 luglio 2022) Il Milan, con un comunicato UFFICIALE, ha reso noto il passaggio di Mattia Caldara allo Spezia con la formula del prestito Arriva l’ufficialità del passaggio di Mattia Caldara dal Milan allo Spezia. Il difensore si trasferisce in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto: AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara allo Spezia Calcio. Il Club augura a Mattia il meglio per la prossima Stagione Sportiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Il Milan, con un, ha reso noto il passaggio di Mattiacon la formula del prestito Arriva l’ufficialità del passaggio di Mattiadal Milan. Il difensore si trasferisce in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto: AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore MattiaCalcio. Il Club augura a Mattia il meglio per la prossima Stagione Sportiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

