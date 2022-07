Calciomercato Sampdoria: accettata l’offerta dell’Union Berlino per Thorsby (Di domenica 17 luglio 2022) a cui spetta l’ultima parola La Sampdoria ha accettato l’offerta dell’Union Berlino, da 3,8 milioni di euro, per Morten Thorsby. Ora la palla passa al centrocampista norvegese che, dopo aver rifiutato la Salernitana, verrà “costretto” dalla società blucerchiata ad accettare la destinazione tedesca. Nelle prossime ore è prevista una sua risposta. Nel frattempo, Thorsby è stato escluso dall’amichevole contro il Bienno e vive da separato in casa gli ultimi giorni di ritiro estivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) a cui spetta l’ultima parola Laha accettatoBerlino, da 3,8 milioni di euro, per Morten. Ora la palla passa al centrocampista norvegese che, dopo aver rifiutato la Salernitana, verrà “costretto” dalla società blucerchiata ad accettare la destinazione tedesca. Nelle prossime ore è prevista una sua risposta. Nel frattempo,è stato escluso dall’amichevole contro il Bienno e vive da separato in casa gli ultimi giorni di ritiro estivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

