Calciomercato Napoli: visite mediche per Szoboszlai (Di domenica 17 luglio 2022) Il Napoli fa sul serio in questa fase di Calciomercato per Dominik Szoboszlai. Stando a quanto raccolto dai colleghi di Canale 8, pare che gli azzurri abbiano fissato in Ungheria le visite mediche per un colpo super segreto. A spuntarla è proprio il nome del trequartista del Lipsia. Definitivamente accantonate le piste che portano a Dybala e a Deulofeu? Calciomercato Napoli: la situazione Szoboszlai Attualmente il calciatore ungherese (che secondo il noto portale online Transfermarkt ha una valutazione di circa 28 milioni di euro) percepisce uno stipendio netto vicino agli 8 milioni di euro a stagione. È probabile che, dopo l’ultima stagione leggermente sotto tono, la sua valutazione e le sue pretese siano scese notevolmente.Il ... Leggi su zon (Di domenica 17 luglio 2022) Ilfa sul serio in questa fase diper Dominik. Stando a quanto raccolto dai colleghi di Canale 8, pare che gli azzurri abbiano fissato in Ungheria leper un colpo super segreto. A spuntarla è proprio il nome del trequartista del Lipsia. Definitivamente accantonate le piste che portano a Dybala e a Deulofeu?: la situazioneAttualmente il calciatore ungherese (che secondo il noto portale online Transfermarkt ha una valutazione di circa 28 milioni di euro) percepisce uno stipendio netto vicino agli 8 milioni di euro a stagione. È probabile che, dopo l’ultima stagione leggermente sotto tono, la sua valutazione e le sue pretese siano scese notevolmente.Il ...

