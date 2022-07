Calciomercato Napoli: sempre più vicino il nuovo acquisto, le cifre (Di domenica 17 luglio 2022) Il Calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo, con diversi colpi che sono attesi dopo l’addio, su tutti, di Kalidou Koulibaly. In attesa di capire quale sarà il sostituto del franco-senegalese, il club azzurro sembrerebbe accelerare per uno degli obiettivi più caldi di questa sessione di Calciomercato. Gerard Deulofeu, attaccante di proprietà dell’Udinese, è sempre più vicino alla maglia azzurra. A confermare i rumors delle ultime ore è l’esperto di Calciomercato Nicolò Schira che, sul proprio profilo Twitter ufficiale, scrive: “Gerard Deulofeu è a un passo dal Napoli. Contratto fino al 2026, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro all’anno”. Gerard Deulofeu (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Non avrebbe creato problemi, dunque, il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 17 luglio 2022) Ildelè pronto a entrare nel vivo, con diversi colpi che sono attesi dopo l’addio, su tutti, di Kalidou Koulibaly. In attesa di capire quale sarà il sostituto del franco-senegalese, il club azzurro sembrerebbe accelerare per uno degli obiettivi più caldi di questa sessione di. Gerard Deulofeu, attaccante di proprietà dell’Udinese, èpiùalla maglia azzurra. A confermare i rumors delle ultime ore è l’esperto diNicolò Schira che, sul proprio profilo Twitter ufficiale, scrive: “Gerard Deulofeu è a un passo dal. Contratto fino al 2026, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro all’anno”. Gerard Deulofeu (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Non avrebbe creato problemi, dunque, il ...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - DiMarzio : .@sscnapoli: continua il pressing per #Diallo del @PSG_inside e #KimMinJae del @Fenerbahce per il post #Koulibaly… - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - NapoliFCNews : Ultime calciomercato, un club di Serie A su Gaetano: contatti con il Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN - gilnar76 : Calciomercato #Napoli: sempre più vicino il nuovo acquisto, le cifre #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -