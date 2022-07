Calciomercato Napoli: offerta accettata per Deulofeu (Di domenica 17 luglio 2022) Ormai è quasi messo a punto il colpo per il Napoli e Deulofeu è pronto ad arrivare in azzurro questa stagione. L’attaccante spagnolo, classe ’94, è attualmente legato all’Udinese ma in trattativa con la società napoletana. La trattativa è in corso già da qualche settimana ma era in una situazione di stallo viste le pretese L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Ormai è quasi messo a punto il colpo per ilè pronto ad arrivare in azzurro questa stagione. L’attaccante spagnolo, classe ’94, è attualmente legato all’Udinese ma in trattativa con la società napoletana. La trattativa è in corso già da qualche settimana ma era in una situazione di stallo viste le pretese L'articolo

Pubblicità

DiMarzio : .@sscnapoli: continua il pressing per #Diallo del @PSG_inside e #KimMinJae del @Fenerbahce per il post #Koulibaly… - DiMarzio : #Calciomercato | Nessuna decisione definitiva per #Dybala: @OfficialASRoma e @sscnapoli le possibilità più concrete - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, blitz a Parigi per #Diallo - serie_a24 : #Esclusiva – Calciomercato Napoli, Konur: “Navas e Kim, ma non solo. Gattuso chiama…” - SSCNapoliFeed : Calciomercato Napoli-Chelsea: Broja per l’attacco. E per Kepa... -