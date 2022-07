Calciomercato Napoli, due obiettivi per sostituire Koulibaly (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato Napoli, la società partenopea sta sondando il mercato per trovare il sostituto di Koulibaly Il Napoli deve rifondare la sua squadra. La sessione estiva del Calciomercato gli è costata numerosi pezzi pregiati. Dopo Insigne e Mertens, l’ultimo pilastro a partire è stato Kalidou Koulibaly. Nelle scorse ore il difensore senegalese ha siglato con il Chelsea un contratto che lo lega al club inglese fino al 2026. Kalidou Koulibaly dice addio al Napoli (via Ansa Foto)L’addio del difensore ha portato nelle casse del Napoli circa 40 milioni di euro. Questa cifra deve essere, però, immediatamente reinvestita per poter ricostruire da zero la difesa. Il primo rinforzo sembra essere già arrivato, a breve ci sarà ... Leggi su vesuvius (Di domenica 17 luglio 2022), la società partenopea sta sondando il mercato per trovare il sostituto diIldeve rifondare la sua squadra. La sessione estiva delgli è costata numerosi pezzi pregiati. Dopo Insigne e Mertens, l’ultimo pilastro a partire è stato Kalidou. Nelle scorse ore il difensore senegalese ha siglato con il Chelsea un contratto che lo lega al club inglese fino al 2026. Kalidoudice addio al(via Ansa Foto)L’addio del difensore ha portato nelle casse delcirca 40 milioni di euro. Questa cifra deve essere, però, immediatamente reinvestita per poter ricostruire da zero la difesa. Il primo rinforzo sembra essere già arrivato, a breve ci sarà ...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - DiMarzio : .@sscnapoli: continua il pressing per #Diallo del @PSG_inside e #KimMinJae del @Fenerbahce per il post #Koulibaly… - DiMarzio : .@sscnapoli in piena corsa per #KimMinJae del @Fenerbahce #calciomercato #SerieA - NCN_it : Sky – Dybala, la Roma, attende una risposta positiva in queste ore: offerto un triennale, le cifre #Dybala #Roma… - SeEarn : Sky – Dybala, la Roma, attende una risposta positiva in queste ore: offerto un triennale, le cifre #Dybala #Roma… -