Calciomercato Monza: accordo con il Napoli per Petagna (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato Monza, i lombardi hanno trovato l’intesa con il Napoli per Andrea Petagna: l’affare si chiude in settimana Il Monza è vicino alla chiusura con il Napoli per Andrea Petagna. L’ex Atalanta è pronto a tornare in Lombardia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Monza pagherà al Napoli 5 milioni per il prestito e 10 per il riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022), i lombardi hanno trovato l’intesa con ilper Andrea: l’affare si chiude in settimana Ilè vicino alla chiusura con ilper Andrea. L’ex Atalanta è pronto a tornare in Lombardia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilpagherà al5 milioni per il prestito e 10 per il riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

