Calciomercato Juventus, decisione dura: non parte con la squadra (Di domenica 17 luglio 2022) La Juventus si prepara in vista della prossima stagione. Il club bianconero deve ‘disfarsi’ di diversi esuberi della rosa di Allegri. La Juventus sta effettuando la preparazione in vista della prossima stagione, anche se sul Calciomercato, la squadra è ancora un cantiere aperto. La formazione di Allegri ha perso pedine fondamentali come Giorgio Chiellini e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 luglio 2022) Lasi prepara in vista della prossima stagione. Il club bianconero deve ‘disfarsi’ di diversi esuberi della rosa di Allegri. Lasta effettuando la preparazione in vista della prossima stagione, anche se sul, laè ancora un cantiere aperto. La formazione di Allegri ha perso pedine fondamentali come Giorgio Chiellini e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il passaggio di #Lewandowski al #Barcellona può dare al #Bayern il margine economico necessario per operare il rila… - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - GiovaAlbanese : Il #Bayern avrebbe pianificato per inizio settimana la prossima mossa per #DeLigt, convinto di poterlo far suo in q… - Luxgraph : Monza, in chiusura l'arrivo di Petagna dal Napoli - Luxgraph : Cremonese, attesa per il sì di Agoumé -