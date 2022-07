Calciomercato Juventus: De Ligt più vicino al Bayern. Le ultime (Di domenica 17 luglio 2022) sul futuro del difensore olandese Stando a quanto riferito da Juventusnews24, si sarebbero registrati dei nuovi contatti tra la Juve e il Bayern Monaco per parlare di Matthijs de Ligt. La distanza tra domanda e offerta è ora ridotta: De Ligt è più vicino al club bavarese. I prossimi giorni si preannunciano decisivi per definire l’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) sul futuro del difensore olandese Stando a quanto riferito danews24, si sarebbero registrati dei nuovi contatti tra la Juve e ilMonaco per parlare di Matthijs de. La distanza tra domanda e offerta è ora ridotta: Deè piùal club bavarese. I prossimi giorni si preannunciano decisivi per definire l’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il #Bayern prepara l'offensiva decisiva per #DeLigt: il club bavarese vuole chiudere prima che vada in tournée con… - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - GiovaAlbanese : Il passaggio di #Lewandowski al #Barcellona può dare al #Bayern il margine economico necessario per operare il rila… - Berto79832 : Milenkovic sono anni che è sul taccuino dei dirigenti Juve in agguato per essere tirato fuori ma proprio quest'anno… - PandArancio : RT @DiMarzio: . @juventus, le ultime sulla difesa: da #Bremer a #PauTorres -