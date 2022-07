Calciomercato Inter | domani chiusura per Bremer? L’ultima proposta

(Di domenica 17 luglio 2022) per il centrale brasiliano L’accelera per chiudere la questionesulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 35 milioni di euro (probabilmente prestito con obbligo di riscatto) più l’inserimento di qualche bonus e di Cesare Casadei, sul quale i nerazzurri dovrebbero ottenere un diritto di recompra.può essere il giorno decisivo per chiudere la trattativa, secondo Gazzetta.it. Niente da segnalare su Skriniar, il difensore per il momento resta a Milano visto che non è ancora arrivato alcun rilancio del Psg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter, le parole di Simone #Inzaghi dopo il pareggio contro il @AS_Monaco - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, lunedì l'incontro decisivo per #Bremer - marcoconterio : ?? Che serata di #calciomercato ???? De Ligt sempre più vicino al #FCBayern ?? #Juventus pronta all'assalto per Breme… - insider_napoli : #Pinamonti - #Atalanta tutto fatto!! Accordo con l'#Inter su un prestito con obbligo di riscatto a 17 milioni + bon… - AttilioMalena : Sarà una settimana di #calciomercato rovente: l'#Inter pronta a chiudere #Bremer a trenta milioni forte del si da t… -

: domani chiusura per Bremer L'ultima proposta per il centrale brasiliano L'accelera per chiudere la questione Bremer sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 35 ...... ma l'non ha chiuso - vista anche la quantità di attaccanti in rosa e l'arrivo di Lukaku - così da aprire all'inserimento di Roma e Napoli. Entrambe, come raccontato da.it, hanno ...Mentre il Bayern Monaco accelera per De Ligt, l'Inter vuole chiudere al più presto la trattativa legata a Bremer considerato che Cherubini, ds della Juventus cedendo il difensore olandese tenterebbe p ...I bianconeri attendono l’incontro tra nerazzurri e Torino per il centrale brasiliano: Pau Torres o Gabriel le alternative ...