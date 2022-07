Calciomercato Fiorentina | arriva Dodo | nei prossimi giorni la firma

(Di domenica 17 luglio 2022): in arrivodallo shakhtar donetsk. Tra domani e martedì visite mediche edel contratto Saràil quarto colpo di mercato della. Come riportato dalla Nazione tra domani e martedì il terzino destro arriverà dallo Shakhtar Donetsk. Neiquindi si sottoporrà alle visite mediche e alladel contratto poi raggiungerà la squadra a Moena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sebastián Cristóforo torna al Penarol . Il centrocampista uruguaiano exha firmato un contratto che lo legherà fino al dicembre 2023. L'annuncio del club sui social.