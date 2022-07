Calcio femminile, Europei 2022: Svezia prima nel Girone C. Paesi Bassi al secondo posto (Di domenica 17 luglio 2022) Gli Europei 2022 di Calcio femminile sono proseguiti in Inghilterra oggi, domenica 17 luglio: nella terza ed ultima giornata della prima fase del Girone C, la Svezia ha spazzato via il Portogallo per 5-0, conquistando l’accesso ai quarti come prima del raggruppamento. A premiare le svedesi nell’arrivo a pari punti con i Paesi Bassi a quota 7 è la miglior differenza reti: oggi le neerlandesi soltanto nel finale riescono a piegare la Svizzera ed a nulla valgono i tre gol siglati nel finale per vincere 4-1. I Paesi Bassi affronteranno la Francia ai quarti. RISULTATI E CLASSIFICA Europei Calcio femminile Girone C 3a ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Glidisono proseguiti in Inghilterra oggi, domenica 17 luglio: nella terza ed ultima giornata dellafase delC, laha spazzato via il Portogallo per 5-0, conquistando l’accesso ai quarti comedel raggruppamento. A premiare le svedesi nell’arrivo a pari punti con ia quota 7 è la miglior differenza reti: oggi le neerlandesi soltanto nel finale riescono a piegare la Svizzera ed a nulla valgono i tre gol siglati nel finale per vincere 4-1. Iaffronteranno la Francia ai quarti. RISULTATI E CLASSIFICAC 3a ...

