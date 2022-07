Calcio femminile, Europei 2022: nel Girone B la Spagna raggiunge la Germania ai quarti (Di domenica 17 luglio 2022) Gli Europei 2022 di Calcio femminile sono proseguiti in Inghilterra oggi, sabato 16 luglio: nella terza ed ultima giornata della prima fase del Girone B, la Spagna ha battuto la Danimarca per 1-0 , grazie al gol al 90? di Cardona, conquistando l’accesso ai quarti come seconda del raggruppamento. Il primato infatti è della Germania, che non fa sconti alla Finlandia, già eliminata, e le rifila un sonoro 3-0 con le marcature di Kleinherne al 40?, di Popp al 48?, e di Anyomi al 63?. Le tedesche chiudono così la prima fase a punteggio pieno, con nove gol fatti e nessuno subito. RISULTATI E CLASSIFICA Europei Calcio femminile Girone B 3a giornata Danimarca-Spagna 0-1 (90? ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Glidisono proseguiti in Inghilterra oggi, sabato 16 luglio: nella terza ed ultima giornata della prima fase delB, laha battuto la Danimarca per 1-0 , grazie al gol al 90? di Cardona, conquistando l’accesso aicome seconda del raggruppamento. Il primato infatti è della, che non fa sconti alla Finlandia, già eliminata, e le rifila un sonoro 3-0 con le marcature di Kleinherne al 40?, di Popp al 48?, e di Anyomi al 63?. Le tedesche chiudono così la prima fase a punteggio pieno, con nove gol fatti e nessuno subito. RISULTATI E CLASSIFICAB 3a giornata Danimarca-0-1 (90? ...

Pubblicità

RaiNews : #WEuro2022, @katia_serra presenta le nostre avversarie nella sfida del 'dentro o fuori' di lunedì: il Belgio ha un… - robymancio : Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventur… - RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - sportli26181512 : La Spagna supera 1-0 la Danimarca e vola ai quarti. L’Italia recupera Cernoia: La Spagna supera 1-0 la Danimarca e… - Gazzetta_it : La Spagna supera 1-0 la Danimarca e vola ai quarti. L’Italia recupera Cernoia -