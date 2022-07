Cagliari, Liverani: «Auguro il meglio a Joao Pedro. Sul mercato in entrata…» (Di domenica 17 luglio 2022) . Le parole del tecnico del Cagliari Liverani ha parlato al termine dell’amichevole disputata dal Cagliari contro una rappresentativa locale. Le parole riportate da Cagliarinews24. IL RITIRO – «Era programmato così, essendo uno staff nuovo sono state due settimane impegnative sul profilo fisico e mentale. I ragazzi hanno speso tanto in queste due settimane, lavorando molto bene. Si vede che alcuni sono più avanti. L’obiettivo era partire sul concentrarci sul lavoro nostro, ma abbiamo programmato le amichevoli per crescere di difficoltà». Joao – «Joao non lo scopro io, ha fatto 8 anni ed è arrivato da ragazzo e ora è un uomo. Credo sia arrivato all’apice della sua carriera. C’è una trattativa in corso, ma siamo cauti per evitare infortuni. Se dovesse andare gli ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) . Le parole del tecnico delha parlato al termine dell’amichevole disputata dalcontro una rappresentativa locale. Le parole riportate danews24. IL RITIRO – «Era programmato così, essendo uno staff nuovo sono state due settimane impegnative sul profilo fisico e mentale. I ragazzi hanno speso tanto in queste due settimane, lavorando molto bene. Si vede che alcuni sono più avanti. L’obiettivo era partire sul concentrarci sul lavoro nostro, ma abbiamo programmato le amichevoli per crescere di difficoltà».– «non lo scopro io, ha fatto 8 anni ed è arrivato da ragazzo e ora è un uomo. Credo sia arrivato all’apice della sua carriera. C’è una trattativa in corso, ma siamo cauti per evitare infortuni. Se dovesse andare gli ...

