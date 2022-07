Cade nel laghetto del campo da golf e due alligatori la uccidono (Di domenica 17 luglio 2022) È caduta nel laghetto che si trova vicino a casa sua, nel complesso del Boca Royale golf and Country Club. Siamo in Florida e stando a quanto riportato dal Daily Mail, l’anziana donna, la cui identità non è stata resa nota, è scivolata e due alligatori l’hanno attaccata subito, senza lasciarle il tempo di nuotare. L’ufficio dello sceriffo della Conta di Sarasota ha dichiarato che l’incidente mortale si è consumanto venerdì attorno alle 19:50. La donna è stata dichiarata morta sul posto e gli alligatori sono stati rimossi dal lago che si trova nel country club. Ma gli incidenti di questo tipo nel sud degli Stati Uniti sono sempre più frequenti. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha dichiato che ci sono circa 1,3 milioni di alligatori nello stato. La media delle persone attaccate senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) È caduta nelche si trova vicino a casa sua, nel complesso del Boca Royaleand Country Club. Siamo in Florida e stando a quanto riportato dal Daily Mail, l’anziana donna, la cui identità non è stata resa nota, è scivolata e duel’hanno attaccata subito, senza lasciarle il tempo di nuotare. L’ufficio dello sceriffo della Conta di Sarasota ha dichiarato che l’incidente mortale si è consumanto venerdì attorno alle 19:50. La donna è stata dichiarata morta sul posto e glisono stati rimossi dal lago che si trova nel country club. Ma gli incidenti di questo tipo nel sud degli Stati Uniti sono sempre più frequenti. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha dichiato che ci sono circa 1,3 milioni dinello stato. La media delle persone attaccate senza ...

