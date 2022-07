"Caccia all'uomo": tam-tam alla Casa Bianca, chi stanno cercando i russi per fregare Biden (Di domenica 17 luglio 2022) «Non andare in Ucraina», «lasciare immediatamente il Paese» si ci si sta, e se comunque si resta «evitare assembramenti ed eventi organizzati che potrebbero essere considerati degli obiettivi da parte della russia». Così l'ambasciata Usa a Kiev ai cittadini statunitensi ancora in Ucraina: un intervento da considerare forse assieme alla decisione del Foreign Office di convocare l'ambasciatore russo a Londra Andrei Kelin, dopo che dalla autoproclamata repubblica filo-russa di Donetsk è arrivata la notizia della morte in detenzione del 45enne Paul Urey. COOPERANTE PACIFICO Cittadino britannico che era stato catturato a fine aprile dalle forze separatiste. «Nonostante la gravità dei suoi crimini, Paul Urey ha ricevuto assistenza medica adeguata. Malgrado ciò, vista la sua diagnosi e lo stress, è morto il 10 luglio», ha scritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) «Non andare in Ucraina», «lasciare immediatamente il Paese» si ci si sta, e se comunque si resta «evitare assembramenti ed eventi organizzati che potrebbero essere considerati degli obiettivi da parte dellaa». Così l'ambasciata Usa a Kiev ai cittadini statunitensi ancora in Ucraina: un intervento da considerare forse assiemedecisione del Foreign Office di convocare l'ambasciatore russo a Londra Andrei Kelin, dopo che dautoproclamata repubblica filo-russa di Donetsk è arrivata la notizia della morte in detenzione del 45enne Paul Urey. COOPERANTE PACIFICO Cittadino britannico che era stato catturato a fine aprile dalle forze separatiste. «Nonostante la gravità dei suoi crimini, Paul Urey ha ricevuto assistenza medica adeguata. Malgrado ciò, vista la sua diagnosi e lo stress, è morto il 10 luglio», ha scritto ...

