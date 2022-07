British Open 2022 | Filippo Celli | “Spero la Silver Medal sia solo l’inizio per raggiungere altri traguardi importanti”

Leggi su oasport

(Di domenica 17 luglio 2022) Il golf italiano si è guadagnato due soddisfazioni all’Championship numero 150. A St. Andrews, infatti, nonFrancesco Molinari ha chiuso al 15° posto, ritrovando una forma Major che gli mancava da tre anni: a brillare c’è anche il nome di, vincitore dellaper il miglior amateur, e premiato accanto al Champion Golfer of the Year, l’australiano Cameron Smith. Queste le parole del golfista romano riportate dal sito della Federazione Italiana Golf: “Mi sento veramente felice e sono contento di aver condiviso questi momenti con Alberto, che aveva seguito anche Manassero nel 2009 e che mi ha molto aiutato durante la settimana con la sua notevole esperienza. Questa mattina mi sembrava incredibile di avere l’occasione per aggiungere nell’albo d’oro il mio ...