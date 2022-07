British Open 2022: a Filippo Celli la Silver Medal! L’azzurro è il miglior amateur a St. Andrews (Di domenica 17 luglio 2022) Filippo Celli è ufficialmente il secondo italiano, dopo Matteo Manassero, a vincere la Silver Medal all’Open Championship. Lo fa nella 150a edizione, di scena a St. Andrews, il tempio del golf: è lui il migliore amateur dei sei che si sono presentati al via in quel dell’Old Course. -5 il suo score finale grazie al -1 di oggi (74 67 71 71), che corona definitivamente un mese da ricordare per il romano. Il classe 2000 vincitore dell’European amateur precede, in questo particolare novero, Aaron Jarvis delle Isole Cayman (+1 complessivo) e gli inglesi Barclay Brown (+2, ma a lungo il migliore prima di un chiaro calo nelle ultime due giornate) e Sam Bairstow (+4). Non avevano passato il taglio il giapponese Keita Nakajima e il sudafricano ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)è ufficialmente il secondo italiano, dopo Matteo Manassero, a vincere laMedal all’Championship. Lo fa nella 150a edizione, di scena a St., il tempio del golf: è lui ildei sei che si sono presentati al via in quel dell’Old Course. -5 il suo score finale grazie al -1 di oggi (74 67 71 71), che corona definitivamente un mese da ricordare per il romano. Il classe 2000 vincitore dell’Europeanprecede, in questo particolare novero, Aaron Jarvis delle Isole Cayman (+1 complessivo) e gli inglesi Barclay Brown (+2, ma a lungo ile prima di un chiaro calo nelle ultime due giornate) e Sam Bairstow (+4). Non avevano passato il taglio il giapponese Keita Nakajima e il sudafricano ...

