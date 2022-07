Brad Walls | Retrofuturismo in un campo da squash

Pubblicità

Collater.al Magazine

... Woody Harrelson e Naomi Watts nell'autobiografia della giornalista Jeannette. Un'infanzia ... (SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306) Vi presento Joe Black Anthony Hopkins ePitt in una ...Film romantico da vedere stasera in tv Vi presento Joe Black, ore 21:00 su Sky Cinema Romance...Harrelson e Naomi Watts in una pellicola tratta da un romanzo autobiografico di Jeannette. Il ... Brad Walls sa che lo squash è uno sport geometrico | Colater.al Sono fotografie scattate da un drone le immagini del lavoro Vacant di Brad Walls. Le modelle si muovono in un campo da squash.A fine aerial art photographer has used a drone to capture images of squash court for his latest work, inspired by his time at school. Walls first realised the idea for his project after visiting a ...