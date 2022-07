Boxe, Garcia domina Fortuna vincendo al sesto round per KO (Di domenica 17 luglio 2022) Ryan Garcia continua alla grande il suo percorso di rientro nel girone titolato dei pesi leggeri di Boxe, e vince nettamente il match contro Javier Fortuna, inizialmente previsto nel luglio 2021. Il classe ’98 non lascia scampo al veterano dominicano, dominandolo lungo tutto l’arco del match e fin dai primi secondi. Azione paziente da parte dello statunitense, la cui strategia comincia a dare i primi frutti evidenti nel quarto round, quando un gancio sinistro manda al tappeto per la prima volta Fortuna. Sarà il primo di tre KO, con quello decisivo che arriva a pochi secondi dall’inizio del sesto round, con una combinazione di pugni da parte di Garcia terminata ancora con un gancio sinistro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Ryancontinua alla grande il suo percorso di rientro nel girone titolato dei pesi leggeri di, e vince nettamente il match contro Javier, inizialmente previsto nel luglio 2021. Il classe ’98 non lascia scampo al veterano dominicano,ndolo lungo tutto l’arco del match e fin dai primi secondi. Azione paziente da parte dello statunitense, la cui strategia comincia a dare i primi frutti evidenti nel quarto, quando un gancio sinistro manda al tappeto per la prima volta. Sarà il primo di tre KO, con quello decisivo che arriva a pochi secondi dall’inizio del, con una combinazione di pugni da parte diterminata ancora con un gancio sinistro. SportFace.

