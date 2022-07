Bonus 200 euro, ecco come funziona e chi ne è escluso (Di domenica 17 luglio 2022) A luglio è partita l‘erogazione del Bonus da 200 euro prevista dal Decreto aiuti di maggio di cui ieri è stato approvato tra mille difficoltà il Decreto di conversione in legge dal Senato. Tra le misure previste questo Bonus attivato per far fronte ai problemi causati dal nuovo carovita. Un provvedimento che coinvolgerà 32 milioni di persone tra cui lavoratori dipendenti, titolari del Reddito di cittadinanza e pensionati. Ad ottobre prevista l’erogazione del Bonus per altre categorie come gli stagionali, i lavoratori domestici e con contratto di co.co.co. I sindacati però denunciano l’esclusione di diverse categorie di lavoratori precari mentre è in ritardo il Decreto attuativo per le partire Iva. Bonus da 200 euro, ecco chi ne ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 luglio 2022) A luglio è partita l‘erogazione delda 200prevista dal Decreto aiuti di maggio di cui ieri è stato approvato tra mille difficoltà il Decreto di conversione in legge dal Senato. Tra le misure previste questoattivato per far fronte ai problemi causati dal nuovo carovita. Un provvedimento che coinvolgerà 32 milioni di persone tra cui lavoratori dipendenti, titolari del Reddito di cittadinanza e pensionati. Ad ottobre prevista l’erogazione delper altre categoriegli stagionali, i lavoratori domestici e con contratto di co.co.co. I sindacati però denunciano l’esclusione di diverse categorie di lavoratori precari mentre è in ritardo il Decreto attuativo per le partire Iva.da 200chi ne ha ...

