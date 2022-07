Bolzano, sgombero per 4mila persone per il disinnesco di una bomba: i guastatori dell’esercito in azione – Video (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 4.383 gli abitanti della “zona rossa” di Bolzano interessati questa mattina, domenica 17 luglio, dalle operazioni di disinnesco della bomba d’aereo di fabbricazione americana risalente alla Seconda guerra mondiale rinvenuta lo scorso primo luglio durante scavi in via Alto Adige nell’ambito del cantiere WaltherPark. Si tratta di coloro che abitano in un raggio di 468 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno. Le operazioni, a cura del Genio militare (2° Reggimento Genio guastatori Alpino di Trento – Brigata Julia), sono iniziate alle ore 9.15 e si sono concluse intorno alle 12. Durante la bonifica è stata interrotta la circolazione dei treni della linea del Brennero, mentre l’autostrada resta aperta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Sono 4.383 gli abitanti della “zona rossa” diinteressati questa mattina, domenica 17 luglio, dalle operazioni didellad’aereo di fabbricamericana risalente alla Seconda guerra mondiale rinvenuta lo scorso primo luglio durante scavi in via Alto Adige nell’ambito del cantiere WaltherPark. Si tratta di coloro che abitano in un raggio di 468 metri dal luogo di ritrovamento dell’ordigno. Le operazioni, a cura del Genio militare (2° Reggimento GenioAlpino di Trento – Brigata Julia), sono iniziate alle ore 9.15 e si sono concluse intorno alle 12. Durante la bonifica è stata interrotta la circoldei treni della linea del Brennero, mentre l’autostrada resta aperta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

