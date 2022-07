Bologna, De Leo: «Cambiaso che qualità! Arnautovic si è un po’ impuntato» (Di domenica 17 luglio 2022) . Le parole del collaboratore di Mihajlovic Emilio De Leo ha parlato al termine delle due amichevoli conclusive del ritiro di Pinzolo del Bologna: 5-0 sul Pinzolo e 7-1 sul Castiglione. Le sue parole: «Mihajlovic lo abbiamo sentito durante la gara: ci ha chiesto più intraprendenza e più conclusioni a rete però è rimasto soddisfatto della prestazione. Arnautovic si è un po’ impuntato con la gamba per allungare la palla in porta e ha sentito male al ginocchio, ma ora era già sorridente con la squadra, credo non sia nulla. Sinisa aveva già sottolineato la volontà da parte dei giocatori di qualità di prendersi qualche rischio in più e oggi si è visto, il gol dà fiducia a giocatori come Vignato e Barrow. Arnautovic aveva bisogna di rodaggio, era la sua prima partita, sappiamo che ha bisogno di tenere il pallone e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) . Le parole del collaboratore di Mihajlovic Emilio De Leo ha parlato al termine delle due amichevoli conclusive del ritiro di Pinzolo del: 5-0 sul Pinzolo e 7-1 sul Castiglione. Le sue parole: «Mihajlovic lo abbiamo sentito durante la gara: ci ha chiesto più intraprendenza e più conclusioni a rete però è rimasto soddisfatto della prestazione.si è un po’con la gamba per allungare la palla in porta e ha sentito male al ginocchio, ma ora era già sorridente con la squadra, credo non sia nulla. Sinisa aveva già sottolineato la volontà da parte dei giocatori di qualità di prendersi qualche rischio in più e oggi si è visto, il gol dà fiducia a giocatori come Vignato e Barrow.aveva bisogna di rodaggio, era la sua prima partita, sappiamo che ha bisogno di tenere il pallone e ...

