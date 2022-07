Bologna | De Leo | 'Arnautovic dolorante | le sue condizioni Che qualità Cambiaso'

Pubblicità

mattd_shanks : RT @bottolosangels: 17.7.2022 Leo Scanferla IG Story Update ?? En route to Bologna earlier ?? ??: leo_scanferla - bottolosangels : 17.7.2022 Leo Scanferla IG Story Update ?? En route to Bologna earlier ?? ??: leo_scanferla - mariali94316534 : RT @nuovaferrara: #Ferrara L'ultimo saluto a Leonardo Riberti, morto a 21 al Maggiore di Bologna. Il padre vuole la verità. 'Ti hanno lasci… - leo_fiorentini : Domani a #Bologna, alla Festa di @articoloUnoMDP la ministra Dadone dovrebbe incontrare le associazioni sul dopo co… - infoitsport : Bologna, De Leo: 'Sensazioni positive, Sinisa avrebbe voluto ancora più spinta' -

TUTTO mercato WEB

...rossoblù Emilio De. Una piccola torsione col peso del corpo sopra al ginocchio sinistro , ma la serenità post - gara è un segnale - e una speranza - di un piccolo intoppo e nulla di più....Il tattico Emilio De: "Arnautovic Si è un po' spaventato perché gli si è impuntato il ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 17 luglio 2022 Bologna, De Leo: "Abbiamo sentito Miha durante la gara, bene Cambiaso e Ferguson" Le partite chiudono il ritiro in Trentino. Lieve infortunio per Marko Arnautovic. Mercoledì la ripresa degli allenamenti a Casteldebole ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Tripletta di Barrow ma anche palo e infortunio ( ...