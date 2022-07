Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti domenica 17 luglio

(Di domenica 17 luglio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a172022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 6.423 nuovi, 0, 32 ricoverati in terapia intensiva, 722 ricoverati nei reparti ordinari. Sono inoltre 106.972 gli attualmente positivi. SportFace.

Sono oltre 2 milioni le persone in Veneto contagiate dal Covid dall'inizio della pandemia, nel febbraio 2019. Lo riferisce il bollettino odierno della Regione: il dato degli infetti totali è aggiornato a 2.004.691.