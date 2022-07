Bocciata la sanità laziale Cure e mortalità | regione al 14° posto

Leggi su iltempo

(Di domenica 17 luglio 2022) Continua a peggiorare lo stato di salute del sistema sanitario: in un solo anno è crollato di ben 4 posizioni (scivolando dal decimo al 14°), piazzandosi pericolosamente vicino, ormai, alla «area critica» delle 6 Regioni peggiori (tutte del Sud). Da cui la separano, infatti, solo due posizioni: per ora resta in «codice giallo», come il colore assegnato a quella che viene indicata come «area intermedia», ossia la terza (e anche la penultima) delle 4 fasce in cui sono state ripartite queste recensioni delle prestazioni sanitarie nel nuovo Rapporto annuale che valuta, appunto, le Performance regionali, stilato dal Centro per la Ricerca Economica Applicata (Crea) -. «Il divario fra la prima e l'ultimadel ranking è rilevante- sottolineano gli autori del Rapporto- quasi un terzo delle ...