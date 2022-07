Bimbo di sei anni annega in piscina in Sardegna: le ultime (Di domenica 17 luglio 2022) Un sabato che finisce in tragedia e una storia di quelle che mai nessuno vorrebbe raccontare, eppure, purtroppo, sempre più spesso i bambini sono protagonisti di vicende di cronaca. Le ultime notizie arrivano dalla Sardegna, purtroppo raccontano della morte di un bambino romano di sei ani. Il piccolo, secondo quelle che sono le ultime notizie, è annegato nella piscina del resort Cala Luas, nel litorale di Cardedu in Ogliastra, in Sardegna, per cause ancora da accertare. Saranno ascoltati anche nelle prossime ore i genitori del piccolo per provare a mettere insieme tutti i tasselli e capire come è morto il bambino. Bimbo di sei anni annega nella piscina in vacanza Il Bimbo è stato visto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 17 luglio 2022) Un sabato che finisce in tragedia e una storia di quelle che mai nessuno vorrebbe raccontare, eppure, purtroppo, sempre più spesso i bambini sono protagonisti di vicende di cronaca. Lenotizie arrivano dalla, purtroppo raccontano della morte di un bambino romano di sei ani. Il piccolo, secondo quelle che sono lenotizie, èto nelladel resort Cala Luas, nel litorale di Cardedu in Ogliastra, in, per cause ancora da accertare. Saranno ascoltati anche nelle prossime ore i genitori del piccolo per provare a mettere insieme tutti i tasselli e capire come è morto il bambino.di seinellain vacanza Ilè stato visto ...

Pubblicità

poliziadistato : Bologna, poliziotti #Repartomobile recuperano da un tombino il gioco caduto ad un bimbo riportando il sorriso sul s… - MarzialeGallig1 : @sardanews @alportog E' una TRAGEDIA. Ma come si fa a lasciare solo un bimbo di sei anni. - ParalizeFIFA : @MK_tony_3 @Alex____067 Io cambio spesso squadra ? Non gioco in nessuna squadra da 5 mesi credo non sono come te ch… - ParalizeFIFA : @MK_tony_3 @Alex____067 Allora bimbo merda ti ripeto in tutti i ruoli gioco molto@meglio di te e del negro poi sei… - alportog : RT @sardanews: Dramma a Cardedu, bimbo di sei anni muore nella piscina di un resort -