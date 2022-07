Berlusconi - Salvini | escludiamo di governare ancora insieme a M5s

(Di domenica 17 luglio 2022) Silvioe Matteoescludono di potercon M5s. I leader di Fi e Lega lo affermano in una nota congiunta diffusa al termine dell'incontro in Sardegna. Nel comunicato si ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH I La cristi di Governo, Berlusconi e Salvini: 'Rotto il patto di fiducia, pronti al voto' #ANSA - borghi_claudio : @amicodimilano @BabiucGeorgel @todorov_denis No non eravamo pronti. Mai avremmo pensato prima delle elezioni di dov… - AlexBazzaro : Vertice #Salvini-#Berlusconi: 'Siamo pronti ad andare anche alle elezioni a brevissima scadenza.' - AgenPolitica : SALVINI E BERLUSCONI DALLA SARDEGNA: “MAI PIU’ GOVERNO CON IL M5S, INAFFIDABILI” - vivereitalia : Berlusconi-Salvini 'M5S inaffidabile, pronti anche al voto' -

confermano inoltre che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità. I leader di Forza Italia e ...Il segretario della Lega ha anticipato la visita a Villa Certosa, da. Esclusa la possibilità di governare ancora con i grillini. Meloni continua a chiedere il voto e attacca i sindaci per l'appello pro Draghi. Tensioni tra i forzisti Gelmini e Mulè sul ...Roma, 17 lug. (askanews) - Silvio Berlusconi e Matteo Salvini escludono di poter governare ancora con M5s. I leader di Fi e Lega lo affermano in una nota congiunta diffusa al termine dell'incontro ...(Adnkronos) – Aspettano l’evoluzione della situazione politica ma sono pronti al voto a breve. Matteo Salvini ha incontrato oggi a villa Certosa Silvio Berlusconi. I due hanno deciso di anticipare il ...