Berlino, attivisti per il clima si incollano le mani all'asfalto: "Fermiamo la follia fossile" (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo le proteste per i cambiamenti climatici a Londra questa volta la contestazione si è spostata in un'altra capitale europea e tocca alla città di Berlino. Venerdì 15 luglio infatti, gli attivisti del gruppo 'Last Generation' hanno bloccato un'uscita autostradale. La protesta degli attivisti per il clima che si sono incollati le mani sull'asfalto"Risparmiamo petrolio invece di trivellare": la protesta degli attivisti I giovani militanti questa volta hanno usato una nuova tattica: invece di molti piccoli blocchi sparsi per la città, ne hanno formato uno centrale allo svincolo autostradale di Schöneberg, dove si è radunato un gruppo che contava in totale ben 43 persone. Ma non si è trattato di un blocco qualsiasi: i manifestanti, infatti, hanno ...

