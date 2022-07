Ben Affleck e Jennifer Lopez sposi, la coppia ha detto sì in gran segreto (Di domenica 17 luglio 2022) Ben Affleck e Jennifer Lopez si sarebbero sposati in gran segreto. Secondo TMZ, che per prima ha ottenuto lo scoop, la coppia hollywoodiana avrebbe detto “Lo voglio” nel deserto. Il noto magazine, specializzato in gossip ed esclusive, è riuscito ad entrare in possesso dei documenti del tribunale che testimoniano una licenza di matrimonio dalla contea di Clark, in Nevada, rilasciata sabato 16 luglio. Nel documento ci sono entrambi i nomi completi degli attori, Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez. Una fonte vicina alla coppia ha confermato a TMZ che i ‘Bennifer’ si sarebbero infatti sposati e ora sono marito e moglie. TMZ è stato il primo a riportare la notizia del loro fidanzamento ... Leggi su optimagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Bensi sarebbero sposati in. Secondo TMZ, che per prima ha ottenuto lo scoop, lahollywoodiana avrebbe“Lo voglio” nel deserto. Il noto magazine, specializzato in gossip ed esclusive, è riuscito ad entrare in possesso dei documenti del tribunale che testimoniano una licenza di matrimonio dalla contea di Clark, in Nevada, rilasciata sabato 16 luglio. Nel documento ci sono entrambi i nomi completi degli attori, Benjamin GezaLynn. Una fonte vicina allaha confermato a TMZ che i ‘Bennifer’ si sarebbero infatti sposati e ora sono marito e moglie. TMZ è stato il primo a riportare la notizia del loro fidanzamento ...

