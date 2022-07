Belen Rodriguez, il lieto annuncio: l’hanno fatto in gran segreto | Santiago felicissimo (Di domenica 17 luglio 2022) Belen Rodriguez, ormai non ci sono più dubbi. Una foto conferma quelli che fino ad ora erano solo dei pettegolezzi: è tutto vero, si è decisa a farlo per la seconda volta con Stefano. Belen Rodriguez lascia tutti a bocca aperta. Arriva la conferma che tutti stavano aspettando: per la seconda volta accade proprio con Stefano, finalmente escono allo scoperto. Belen Rodriguez, arriva la conferma che tutti aspettavano Da quando è arrivata in Italia, e parliamo di un bel po’ di anni fa, Belen Rodriguez è sempre stata al centro delle cronache rosa per via della sua vita sentimentale. La bella argentina è stata in coppia con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. A renderla però regina di gossip e pettegolezzi è stata ... Leggi su howtodofor (Di domenica 17 luglio 2022), ormai non ci sono più dubbi. Una foto conferma quelli che fino ad ora erano solo dei pettegolezzi: è tutto vero, si è decisa a farlo per la seconda volta con Stefano.lascia tutti a bocca aperta. Arriva la conferma che tutti stavano aspettando: per la seconda volta accade proprio con Stefano, finalmente escono allo scoperto., arriva la conferma che tutti aspettavano Da quando è arrivata in Italia, e parliamo di un bel po’ di anni fa,è sempre stata al centro delle cronache rosa per via della sua vita sentimentale. La bella argentina è stata in coppia con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. A renderla però regina di gossip e pettegolezzi è stata ...

Pubblicità

Angelic_cia : @garysgotjams @londontipton_e Ho visto per ora solo due persone molto più belle senza che con il trucco: -Belen Ro… - zazoomblog : Gf Vip in corsa un altro ex di Belén Rodriguez: saranno scintille con Spinalbese - #corsa #altro #Belén #Rodriguez… - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ponza: beccati così in barca #belen #rodriguez #stefano #martino #ponza… - gri_meri : RT @GF_diretta: Belen Rodriguez sfidata, Antonino Spinalbese la ignora e accetta il #GrandeFratelloVip #GFVIP - GF_diretta : Belen Rodriguez sfidata, Antonino Spinalbese la ignora e accetta il #GrandeFratelloVip #GFVIP -