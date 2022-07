Belen Rodriguez e Stefano De Martino «spariti» dai social | le foto dei fan svelano la fuga d' amore | ecco dove

(Di domenica 17 luglio 2022)Delo hanno fatto di nuovo. La showgirl argentina e il presentatore partenopeo sonodi nuovo dai. I due non hanno pubblicato niente per più di...

AleElTanque : @mirkocalemme @serieAnews_com ADL si deve dare una svegliata perché passare da Dybala a Deulofeu è come passare da… - Elisa60388018 : RT @Daniela_Galea: Ponza, 10 anni dopo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino. 10 anni di montagne russe ma 10 anni d'amore, dove io c'ero… - Daniela_Galea : Ponza, 10 anni dopo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino. 10 anni di montagne russe ma 10 anni d'amore, dove io… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino «paparazzati» dai fan - Lucrezia_Sx : …e ‘sti cazzi???? Belen Rodriguez e Stefano De Martino, «spariti» dai social: le foto dei fan svelano la fuga d'am… -

Quello tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è sicuramente il tira e molla romantico più chiacchierato degli ultimi anni, e la coppia, tornata insieme, cerca di preservare più che possibile la propria privacy. Numerosi fan hanno riportato come si sono comportati Stefano De Martino e Belen Rodriguez quando sono stati visti insieme in barca a Ponza. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati presso le isole ponziane. I due sembrano comportarsi molto bene con i fan.