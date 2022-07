Belen e Stefano De Martino, la testimonianza dei loro fan: è accaduto in vacanza (Di domenica 17 luglio 2022) Numerosi fan hanno riportato come si sono comportati Stefano De Martino e Belen Rodriguez quando sono stati visti insieme in barca vicino all’isola di Ponza. Ecco le foto condivise sul web e la reazione della coppia. A margine dei concerti estivi, Alessandra Amoroso è finita per due volte alla ribalta della cronaca per due video L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Numerosi fan hanno riportato come si sono comportatiDeRodriguez quando sono stati visti insieme in barca vicino all’isola di Ponza. Ecco le foto condivise sul web e la reazione della coppia. A margine dei concerti estivi, Alessandra Amoroso è finita per due volte alla ribalta della cronaca per due video L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Loveisloveee_ : RT @Francy11412804: I grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano ?? #stefano #belen - damellis20202 : RT @twentyyearsgold: Belen e Stefano non dividetevi mai più ?? - panelelasalame : Io non guardo il telefono ed i social per tutto il giorno Belen e Stefano: - heilouis : le storie di belen e stefano ?? li amooo - twentyyearsgold : RT @nadiescomoti: io sempre stata molto fan di belen e stefano ???? -