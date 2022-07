Beautiful anticipazioni | Zoe lo promette a Carter

(Di domenica 17 luglio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento odierno per quanto riguarda l’amata soap opera. Anche oggi, 17 luglio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di, ovvero il programma che va avanti da moltissimi anni e che riesce sempre ad intrigare il pubblico a casa con la sua trama complicata. Come abbiamo visto, in questo momento si parla di tradimenti vari e di intrecci particolari, quindi vediamo subito di capire che cosa farà oggi Zoe che lascerà tutti un po’ scioccati dopo quanto accaduto. Iniziamo dicendo che Shauna ha detto tutta la verità, ovvero che è stata lei la donna ad andare a letto con il suo, ma lo ha fatto solamente per salvare la sua amica di sempre Quinn. In questo modo può cercare di salvare il suo matrimonio con Eric, cosa che se si viene a sapere ovviamente, è impossibile, ...

Come ogni giorno, vi riportiamo leper la consueta puntata di Una Vita, in onda su Canale 5 subito dopo; mentre Felipe continua a litigare con Dori e Ramon è in preda al ...Leamericane sono 'bollenti'! Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto!, una coppia impensabile sta per formarsi: non ...Dopo che sua madre Sheila gli ha sparato, infatti, non è morto. Le anticipazioni di Beautiful per la seconda metà di luglio vedono al centro delle trame l’amore fra Finn e Steffy… Leggi ...Le anticipazioni di Beautiful per la seconda metà di luglio vedono al centro delle trame Finn e Steffy. Sheila si troverà contro Mike.