Bayern Monaco, Gnabry: «Rimanere per vincere la Champions» (Di domenica 17 luglio 2022) Le parole di Serge Gnabry dopo il rinnovo con il Bayern Monaco: «Sono rimasto per vincere la Champions League» Dopo il rinnovo, Serge Gnabry ha spiegato la decisione di prolungare la sua permanenza al Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. «Ho pensato molto a cosa voglio come giocatore nei prossimi anni e sono giunto alla conclusione che voglio Rimanere qui, vincere di nuovo tutto qui e vivere tutte le emozioni. Ho voglia di vincere un trofeo in particolare ed è la Champions League». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022) Le parole di Sergedopo il rinnovo con il: «Sono rimasto perlaLeague» Dopo il rinnovo, Sergeha spiegato la decisione di prolungare la sua permanenza al. Di seguito le sue parole. «Ho pensato molto a cosa voglio come giocatore nei prossimi anni e sono giunto alla conclusione che voglioqui,di nuovo tutto qui e vivere tutte le emozioni. Ho voglia diun trofeo in particolare ed è laLeague». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

GoalItalia : Nuovi contatti tra Juventus e Bayern Monaco per #deLigt: possibile proposta ufficiale in arrivo, da 75 milioni di e… - forumJuventus : (La Stampa) 'De Ligt - Juventus: ora le parti sono più vicine. L'offerta del Bayern Monaco non soddisfa, l'olandese… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Il ds del @FCBayern #Salihamidzic è atterrato a Torino per #DeLigt - Gianfranco_juve : Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco:' Cristiano Ronaldo ? Ho molto rispetto per lui, per i suoi successi e la… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAYERN MONACO - Lewandowski dice addio: 'Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme' -