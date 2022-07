Battiti Live 2022, caos tra Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari: ecco cos’è successo (Di domenica 17 luglio 2022) In questi giorni, Rhove è in giro per l’Italia con i suoi concerti e l’ultimo pare proprio non averlo soddisfatto. L’autore di Shakerando era nel bel mezzo del suo ultimo singolo, quando si è reso conto che la platea non l’ha considerato più di tanto. A detta del rapper, non saltavano e non erano estremamente coinvolti con il pezzo. ecco quindi che ha interrotto l’esibizione non prima di criticarli. A rispondere a quanto accaduto ci hanno pensato i Pinguini Tattici Nucleari, i quali hanno difeso gli ascoltatori. Stando ai rumors, in occasione della registrazione di Battiti Live, le due parti si sarebbero anche incontrati senza rivolgersi parola. Amici 22, il ritorno di Nunzio Stancampiano: nuovo ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 luglio 2022) In questi giorni,è in giro per l’Italia con i suoi concerti e l’ultimo pare proprio non averlo soddisfatto. L’autore di Shakerando era nel bel mezzo del suo ultimo singolo, quando si è reso conto che la platea non l’ha considerato più di tanto. A detta del rapper, non saltavano e non erano estremamente coinvolti con il pezzo.quindi che ha interrotto l’esibizione non prima di criticarli. A rispondere a quanto accaduto ci hanno pensato i, i quali hanno difeso gli ascoltatori. Stando ai rumors, in occasione della registrazione di, le due parti si sarebbero anche incontrati senza rivolgersi parola. Amici 22, il ritorno di Nunzio Stancampiano: nuovo ...

