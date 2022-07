Basket: Italia d’assalto agli Europei Under 20 2022! Battuta la Grecia con allungo negli ultimi minuti (Di domenica 17 luglio 2022) Seconda vittoria, e questa è di grande valore, per l’Italia agli Europei Under 20 in corso di svolgimento a Podgorica, in Montenegro. La squadra allenata da coach Alessandro Magro batte per 89-78 la Grecia, mostrando un’ottima condizione e soprattutto una coesione di un buonissimo livello. Molto bravo l’allenatore azzurro a cavalcare l’onda di Alfredo Boglio, classe 2003 che ha giocato l’ultima stagione in B a Borgomanero e che, in quest’occasione, mette a segno 19 punti, compresi quelli del decisivo finale di gara. 15 per Leonardo Okeke, 10 per Nicolò Virginio. Dall’altra parte 18 per Omer Netzip Oglou e 15 per Lefteris Mantzoukas. Dopo i primi sette minuti particolarmente equilibrati, e caratterizzati sia da una certa intensità che da un buon livello di pallacanestro, è la ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Seconda vittoria, e questa è di grande valore, per l’20 in corso di svolgimento a Podgorica, in Montenegro. La squadra allenata da coach Alessandro Magro batte per 89-78 la, mostrando un’ottima condizione e soprattutto una coesione di un buonissimo livello. Molto bravo l’allenatore azzurro a cavalcare l’onda di Alfredo Boglio, classe 2003 che ha giocato l’ultima stagione in B a Borgomanero e che, in quest’occasione, mette a segno 19 punti, compresi quelli del decisivo finale di gara. 15 per Leonardo Okeke, 10 per Nicolò Virginio. Dall’altra parte 18 per Omer Netzip Oglou e 15 per Lefteris Mantzoukas. Dopo i primi setteparticolarmente equilibrati, e caratterizzati sia da una certa intensità che da un buon livello di pallacanestro, è la ...

