Barcellona, adesso si rinforza la difesa. Ecco un nome (Di domenica 17 luglio 2022) Come riportato da Marca, il Barcellona potrebbe puntare a rinforzarsi la difesa dopo l'arrivo di Lewandowski dal Bayern Monaco. L'obiettivo... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) Come riportato da Marca, ilpotrebbe puntare arsi ladopo l'arrivo di Lewandowski dal Bayern Monaco. L'obiettivo...

Pubblicità

tancredipalmeri : Lewandowski al Barcellona significa che il Bayern con l’entrata sta per rilanciare per De Ligt. Se la Juventus acc… - sportli26181512 : Barcellona, adesso si rinforza la difesa. Ecco un nome: Come riportato da Marca, il Barcellona potrebbe puntare a r… - infoitsport : Lewandowski: “Lasciare Monaco difficile, ma adesso mi aspetta il Barcellona. Non smetto nel 2026” - Matador_7_ : #Lewandowski (34anni scadenza contratto 2023) il #Barcellona ha cacciato 50 milioni per prenderselo. Il… - pinklight22 : RT @salvo__alferi: Adesso è UFFICIALE: #Lewandowski è un nuovo giocatore del #Barcellona ?? #calciomercato -