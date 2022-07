Barbara D’Urso esce dalla piscina e il perizoma è microscopico (Foto) (Di domenica 17 luglio 2022) Barbara D’Urso è forse la 60enne più amata d’Italia, perché ormai il suo fisico e il suo volto sono diventati parte integrante della società. Ottenere il successo straordinario di Barbara D’Urso di questi ultimi anni non è assolutamente un qualcosa di semplice e di scontato, soprattutto perché la bella napoletana ancora oggi continua a mettersi in mostra con una serie di scatti che sono in grado davvero di far perdere la testa. InstagramCi sono dei momenti in cui diventa chiaro a tutti come la televisione diventi secondaria nella vita delle persone, in particolar modo perché Instagram ha avuto la possibilità di mettersi in risalto sempre di più dando a internet la possibilità di crescere. Una di quelle che ha avuto la grande occasione per poter diventare un punto di riferimento assoluto della bellezza ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 17 luglio 2022)è forse la 60enne più amata d’Italia, perché ormai il suo fisico e il suo volto sono diventati parte integrante della società. Ottenere il successo straordinario didi questi ultimi anni non è assolutamente un qualcosa di semplice e di scontato, soprattutto perché la bella napoletana ancora oggi continua a mettersi in mostra con una serie di scatti che sono in grado davvero di far perdere la testa. InstagramCi sono dei momenti in cui diventa chiaro a tutti come la televisione diventi secondaria nella vita delle persone, in particolar modo perché Instagram ha avuto la possibilità di mettersi in risalto sempre di più dando a internet la possibilità di crre. Una di quelle che ha avuto la grande occasione per poter diventare un punto di riferimento assoluto della bellezza ...

