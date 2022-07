Bambino romano di 6 anni morto annegato nella piscina di un resort in Sardegna: era in vacanza con i genitori (Di domenica 17 luglio 2022) Tragedia in Sardegna: un Bambino romano di sei anni è annegato nella piscina del resort Cala Luas, a Cardedu, in Ogliastra (provincia di Nuoro). Il piccolo era in vacanza con la famiglia e si... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 17 luglio 2022) Tragedia in: undi seidelCala Luas, a Cardedu, in Ogliastra (provincia di Nuoro). Il piccolo era incon la famiglia e si...

