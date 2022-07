(Di domenica 17 luglio 2022)– Le eccellenze eno-gastronomiche del territorio si ritrovano mercoledì 20 luglio alla Casina del Bosco di Marina Centro per l’evento “”. In programma degustazioni gratuite della nuova birra Amarcord, dei vini Ottaviani, dei formaggi della Centrale del Latte di Cesena, della Farina della Casina di Bio’s Farm e delle Carni di SMP Un omaggio alle eccellenze eno-gastronomiche della Romagna. É questa la mission di “”, l’evento organizzato per mercoledì 20 luglio (dalle ore 19, ingresso libero) alla Casina del Bosco di, la location più indicata per celebrare la tradizione della buona cucina nostrana. Il simposio culinario, che propone una ricca degustazione di prodotti tipici, è organizzato in ...

Pubblicità

Lopinionista : “Avoglia! - 100% italiana”, itinerario del gusto a Rimini: ecco quando - Zoroback_023 : @tcarapezza @furgeTX @Maicuntent1986 @IlgoldiDhorasoo Tito fai downgrade a sinistra se vendi Leao avoglia a spender… - FraOrga : @eddajesu Dico questo perché il discorso tattico non mi convince al 100%, ha giocato in tutti i tipi di centrocampo… -

ChiamamiCittà

Nessuna vittima e un ricovero in più in terapia intensiva Rimini: mercoledì "! -% italiana". Degustazione di eccellenze eno - gastronomiche Festa de l'Unità: stasera tavola rotonda sulle ...Nessuna vittima e un ricovero in più in terapia intensiva Rimini: mercoledì "! -% italiana". Degustazione di eccellenze eno - gastronomiche Festa de l'Unità: stasera tavola rotonda sulle ... Rimini: mercoledì “Avoglia! - 100% italiana”. Degustazione di eccellenze eno-gastronomiche RIMINI - Le eccellenze eno-gastronomiche del territorio si ritrovano mercoledì 20 luglio alla Casina del Bosco di Marina Centro per l’evento “Avoglia! - ...In programma degustazioni gratuite della nuova birra Amarcord, dei vini Ottaviani, dei formaggi della Centrale del Latte di Cesena, della Farina della Casina di Bio's Farm e delle Carni di SMP ...