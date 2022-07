Avete mai visto la sorella di Francesca Pascale? La somiglianza è impressionante (Di domenica 17 luglio 2022) Avete mai visto la sorella di Francesca Pascale? Sembrano davvero due gocce d'acqua. Ma scopriamo chi è è di cosa si occupa. Francesca Pascale ha fatto molto parlare di sé nel corso di questi ultimi anni. La donna è stata molto attiva in politica, ma ciò che ha fatto più discutere è sicuramente la sua relazione con l'ex Premier Silvio Berlusconi. Tra loro due c'erano ben 49 anni di fidanzamento, eppure la loro storia è andata avanti circa dieci anni. Era il 2011 quando Francesca Pascale riuscì a conquistare il cuore di Silvio Berlusconi, ma in un'intervista a Vanity Fair, la donna una volta ha fatto una confessione molto singolare. Infatti, ha detto che si era messa in testa di arrivare al leader di Forza Italia quando era ancora ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 17 luglio 2022)mailadi? Sembrano davvero due gocce d'acqua. Ma scopriamo chi è è di cosa si occupa.ha fatto molto parlare di sé nel corso di questi ultimi anni. La donna è stata molto attiva in politica, ma ciò che ha fatto più discutere è sicuramente la sua relazione con l'ex Premier Silvio Berlusconi. Tra loro due c'erano ben 49 anni di fidanzamento, eppure la loro storia è andata avanti circa dieci anni. Era il 2011 quandoriuscì a conquistare il cuore di Silvio Berlusconi, ma in un'intervista a Vanity Fair, la donna una volta ha fatto una confessione molto singolare. Infatti, ha detto che si era messa in testa di arrivare al leader di Forza Italia quando era ancora ...

Pubblicità

enpaonlus : Grazie per l’invito, #maAncheNo.Avete ragione:alberi e piante “infestanti” non le avete sradicate voi,le dune non l… - Giorgiolaporta : Un tribunale italiano definisce il #vaccino invasivo del #dna. Davvero avete obbligato milioni di italiani a iniett… - RadioItalia : Avete mai sentito il pubblico cantare così forte?! Puó succedere solo durante il tour di Ultimo! ????? B R I V I D… - kookvje : RT @kookvje: la fatphobia uno scherzo, uscite di casa, perchè non state bene, neanche un po', forse nemmeno capite la gravità e sincerament… - italiansatoshi : RT @grigiocemento: Se ancora credete a queste cazzate, significa che dalla terza elementare in poi non avete mai capito un cazzo, qualunque… -