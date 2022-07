Avellino | Silvestri e Ciancio verso l’addio | ecco l’indizio social

(Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl post di Luigi– “Il passato fa dei giri immensi, ma poi ritorna”. E’ il messaggio pubblicato su Instagram da Luigi. Il difensore siciliano, finito fuori dai piani tecnico dell’nelle prossime ore si trasferirà al Siena. Il classe ’93 ha già indossato la casa dei bianconeri nella stagione 2015/2016. Il messaggio dunque postato suiparla chiaro, anzi chiarissimo. Addio in arrivo anche per Simoneche dopo due stagioni saluterà l’per vestire la maglia del Novara. Dopo la risoluzione consensuale con Giuseppe Carriero,altri due movimenti sul binario delle uscite. Nelle prossime ore nel frattempo, alla spicciolata i calciatori faranno tappa in Irpinia in vista del ...

ILPep90 : RT @PassioneMessina: #Calciomercato, primi nomi accostati al Messina: si tratta di #Silvestri dell’Avellino e di #Citro in uscita dal Bari.… - PassioneMessina : #Calciomercato, primi nomi accostati al Messina: si tratta di #Silvestri dell’Avellino e di #Citro in uscita dal Bari. #ForzaMessina -

Rosa US1912 Portieri Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024) Acquisti: Marcone (2024) In ... diritto di recompra Inter) Mercato: Aya In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023),(...Rosa US1912 Portieri Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024) Acquisti: Marcone (2024) In ... Auriletto (2024) Mercato: Moretti, Aya In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023),(...E' tempo di nuovi arrivi in casa Siena dopo il cambio di proprietà e l'intera rivoluzione del comparto tecnico. Per rinforzare la retroguardia di Pagliuca, secondo quanto riferito ...Si tratta di Luigi Silvestri, che nelle scorse settimane ha rifiutato l ... Dei tre partenti, Alessandro Mastalli sembrerebbe essere il più vicino a lasciare Avellino per accasarsi nel Girone A al ...