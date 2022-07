Avellino, primi arrivi in vista del ritiro: il punto della situazione sulla rosa (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ tempo di riaccendere i motori in casa Avellino. Dopo quasi due mesi di stop, comincerà lunedì 18 luglio il ritiro di Mercogliano guidato da Roberto Taurino. Preparazione che comincerà appunto dalla giornata di lunedì fino al 6 agosto prossimo.Terminato il regime di ritiro gli allenamenti continueranno comunque in quel di Mercogliano fino al 14 agosto dopodiché calciatori e staff si sposteranno definitivamente allo stadio “Partenio-Lombardi”. Il primo impegno ufficiale è in agenda per il 21 agosto per la Coppa Italia di categoria. Non è chiaro quanti giocatori saranno in ritiro dalla giornata di domani. Dal club irpino non è pervenuta la lista dei convocati. Nel frattempo alla spicciolata tra stasera e domani, i calciatori sotto contratto faranno ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ tempo di riaccendere i motori in casa. Dopo quasi due mesi di stop, comincerà lunedì 18 luglio ildi Mercogliano guidato da Roberto Taurino. Preparazione che comincerà apdalla giornata di lunedì fino al 6 agosto prossimo.Terminato il regime digli allenamenti continueranno comunque in quel di Mercogliano fino al 14 agosto dopodiché calciatori e staff si sposteranno definitivamente allo stadio “Partenio-Lombardi”. Il primo impegno ufficiale è in agenda per il 21 agosto per la Coppa Italia di categoria. Non è chiaro quanti giocatori saranno indalla giornata di domani. Dal club irpino non è pervenuta la lista dei convocati. Nel frattempo alla spicciolata tra stasera e domani, i calciatori sotto contratto faranno ...

