"Avanti, ma senza di lui". Forza Italia blinda Draghi, chi vuole fare fuori (Di domenica 17 luglio 2022) Avanti ma senza Conte. "Si deve continuare, senza più dilettanti, basta con i dilettanti allo sbaraglio. Il Pd non resterebbe solo, ci sono Renzi, Calenda e Di Maio". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. "Siamo favorevoli a che il governo continui a lavorare fino al termine della legislatura, come Berlusconi ha sempre sostenuto per senso di responsabilità verso il Paese. Ma il M5S di Conte non può più fame parte - afferma - Perché tornare con il M5S significa cedere ai ricatti di chi ha bruciato in un colpo solo 18 miliardi degli Italiani e affossato l'immagine dell'Italia in Europa e nel mondo. Abbiamo bisogno di serietà ed affidabilità. Basta con i dilettanti allo sbaraglio. Non è accettabile che Bruto, ...

