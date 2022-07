Autista 60enne muore folgorato nei cantieri per costruire la Tav Brescia-Venezia: ha urtato un cavo dell’alta tensione (Di domenica 17 luglio 2022) Un Autista di 60 anni è morto folgorato mentre stava scaricando della terra dal camion. È successo sabato 16 luglio Calcinato, in provincia di Brescia, vicino agli scavi per la Tav Brescia-Venezia. È ancora da accertare la dinamica dell’incidente, ma dai primi rilievi risulta che il cassone del camion abbia urtato un cavo dell’alta tensione e che l’Autista sia stato colpito da una potente scarica elettrica. L’uomo era da solo in quel momento, a dare l’allarme sono stati i colleghi verso le 13.30 di sabato: arrivati nel cantiere di via Brescia, hanno trovato il corpo senza vita riverso a terra. È stata immediata la chiamata ai soccorsi e sul posto sono arrivati un’ambulanza, un’auto medica e i vigili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Undi 60 anni è mortomentre stava scaricando della terra dal camion. È successo sabato 16 luglio Calcinato, in provincia di, vicino agli scavi per la Tav. È ancora da accertare la dinamica dell’incidente, ma dai primi rilievi risulta che il cassone del camion abbiaune che l’sia stato colpito da una potente scarica elettrica. L’uomo era da solo in quel momento, a dare l’allarme sono stati i colleghi verso le 13.30 di sabato: arrivati nel cantiere di via, hanno trovato il corpo senza vita riverso a terra. È stata immediata la chiamata ai soccorsi e sul posto sono arrivati un’ambulanza, un’auto medica e i vigili ...

