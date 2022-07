Atletica, tutti gli infortuni di Marcell Jacobs nel 2022: gastroenterite, il bicipite, il gluteo e la contrattura all’adduttore (Di domenica 17 luglio 2022) Marcell Jacobs ha dovuto alzare bandiera bianca e questa notte non correrà le semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il Campione Olimpico non scenderà in pista a Eugene (Oregon, USA) a causa di un contrattura al grande adduttore della coscia destra accusata al termine della batteria di ieri, dove corse in 10.04 concludendo al secondo posto alle spalle del giamaicano Oblique Seville. Si tratta dell’ennesimo infortunio di questa stagione travagliata di Marcell Jacobs, ripercorriamo il suo 2022 all’aperto dopo che in inverno si era laureato Campione del Mondo sui 60 metri indoor. LA STAGIONE DI Marcell Jacobs 7 maggio – Marcell Jacobs si è ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)ha dovuto alzare bandiera bianca e questa notte non correrà le semifinali dei 100 metri ai Mondialidileggera. Il Campione Olimpico non scenderà in pista a Eugene (Oregon, USA) a causa di unal grande adduttore della coscia destra accusata al termine della batteria di ieri, dove corse in 10.04 concludendo al secondo posto alle spalle del giamaicano Oblique Seville. Si tratta dell’ennesimoo di questa stagione travagliata di, ripercorriamo il suoall’aperto dopo che in inverno si era laureato Campione del Mondo sui 60 metri indoor. LA STAGIONE DI7 maggio –si è ...

