Atletica, Seville scuote le semifinali dei 100 ai Mondiali. Kerley e Bromell non brillano, Simbine sugli scudi (Di domenica 17 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) sono andate in scena le semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. I primi due di ogni semifinali e i migliori due tempi di ripescaggio si sono qualificati per la finale che andrà in scena alle ore 04.50 italiane. PRIMA SEMIFINALE – Akani Simbine sorprende in maniera stupefacente e riesce a vincere il rovente spalla a spalla con Travyon Bromell. Il sudafricano non era il favorito di questa serie, ma esce splendidamente dai blocchi di partenza e poi si prodiga in un’azione di forza, riuscendo a tagliare il traguardo con il tempo di 9.97. Stesso tempo per lo statunitense, che però chiude alle spalle del rivale per un solo millesimo: il padrone di casa sembra avere pagato un po’ la tensione del momento, dopo che ieri aveva timbrato un superbo ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) A Eugene (Oregon, USA) sono andate in scena ledei 100 metri ai2022 dileggera. I primi due di ognie i migliori due tempi di ripescaggio si sono qualificati per la finale che andrà in scena alle ore 04.50 italiane. PRIMA SEMIFINALE – Akanisorprende in maniera stupefacente e riesce a vincere il rovente spalla a spalla con Travyon. Il sudafricano non era il favorito di questa serie, ma esce splendidamente dai blocchi di partenza e poi si prodiga in un’azione di forza, riuscendo a tagliare il traguardo con il tempo di 9.97. Stesso tempo per lo statunitense, che però chiude alle spalle del rivale per un solo millesimo: il padrone di casa sembra avere pagato un po’ la tensione del momento, dopo che ieri aveva timbrato un superbo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Marcel Jacobs si qualifica per le semifinali dei 100 metri maschili nei mondiali in corso a Eugene, in Oregon, ma s… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Marcel Jacobs si qualifica per le semifinali dei 100 metri maschili nei mondiali in corso a Eugene, in Oregon, ma soffre.… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Marcel Jacobs si qualifica per le semifinali dei 100 metri maschili nei mondiali in corso a Eugene, in Oregon, ma soffre.… - SalvatoreMaior3 : RT @Agenzia_Ansa: Marcel Jacobs si qualifica per le semifinali dei 100 metri maschili nei mondiali in corso a Eugene, in Oregon, ma soffre.… - henryejune : RT @Agenzia_Ansa: Marcel Jacobs si qualifica per le semifinali dei 100 metri maschili nei mondiali in corso a Eugene, in Oregon, ma soffre.… -