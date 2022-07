Atletica, Sara Fantini fa sognare, poi è quarta nel lancio del martello. Brooke Andersen oro mondiale (Di domenica 17 luglio 2022) Il sogno di una medaglia sembrava ad un passo, tuttavia Sara Fantini esce dai Mondiali di Atletica ad Eugene (Oregon, Stati Uniti d’America) con un prestigioso quarto posto nel lancio del martello. Medaglia d’oro per l’americana Brooke Andersen, favorita della vigilia, capace di ottenere una considerevole misura di 78,96 metri: la statunitense ha preceduto la canadese Camryn Rogers (75,52) e la connazionale Janee’ Kassanavoid (74,86). Le prime tre atlete erano anche coloro che si erano presentate all’atto conclusivo con le migliori misure di iscrizione: nessuna sorpresa, dunque. La quarta della entry-list era proprio Sara Fantini, che dunque ha confermato il proprio valore nelle gerarchie internazionali. La portacolori ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022) Il sogno di una medaglia sembrava ad un passo, tuttaviaesce dai Mondiali diad Eugene (Oregon, Stati Uniti d’America) con un prestigioso quarto posto neldel. Medaglia d’oro per l’americana, favorita della vigilia, capace di ottenere una considerevole misura di 78,96 metri: la statunitense ha preceduto la canadese Camryn Rogers (75,52) e la connazionale Janee’ Kassanavoid (74,86). Le prime tre atlete erano anche coloro che si erano presentate all’atto conclusivo con le migliori misure di iscrizione: nessuna sorpresa, dunque. Ladella entry-list era proprio, che dunque ha confermato il proprio valore nelle gerarchie internazionali. La portacolori ...

